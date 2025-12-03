جدول مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب فلسطين بمنتخب تونس، بينما يواجه المنتخب القطري منتخب سوريا.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء مهم يجمع مانشستر يونايتد ضد وست هام، ضمن الجولة 14، كما نتابع مباراة غاية في القوة بين ميلان ولاتسيو في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 "04-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فلسطين - تونس 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD علي محمد علي الكأس 1 سمير المعيرفي الكويت الرياضية محمد العتيبي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله دبي الرياضية 1 رؤوف خليف stc tv منصة شاشا هاني الشهري عمان الرياضية شبيب الحبسي الشارقة الرياضية محمد الهنائي سوريا - قطر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس الكأس 1 أحمد الطيب الكويت الرياضية جعفر الصليح أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين دبي الرياضية 1 عبد الحميد الجسمي stc tv منصة شاشا محمد حسين عمان الرياضية سالم السالمي الشارقة الرياضية موسى عيد MBC MASR 2 عصام عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - وست هام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD أحمد البلوشي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - بارما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات شاهد VIP غازي العمري لاتسيو - ميلان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC Action محمد أبو كبده شاهد VIP

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجونة - بترول أسيوط 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Sport 1 محمد الغياتي

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة الأولى