أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب فلسطين بمنتخب تونس، بينما يواجه المنتخب القطري منتخب سوريا.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء مهم يجمع مانشستر يونايتد ضد وست هام، ضمن الجولة 14، كما نتابع مباراة غاية في القوة بين ميلان ولاتسيو في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 "04-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فلسطين - تونس17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي محمد علي
الكأس 1سمير المعيرفي
الكويت الرياضيةمحمد العتيبي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
منصة شاشاهاني الشهري
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
سوريا - قطر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأس 1أحمد الطيب
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
دبي الرياضية 1عبد الحميد الجسمي
stc tv
منصة شاشامحمد حسين
عمان الرياضيةسالم السالمي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
MBC MASR 2عصام عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
مانشستر يونايتد - وست هام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDأحمد البلوشي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بولونيا - بارما20:00 السعودية، 21:00 الإماراتشاهد VIPغازي العمري
لاتسيو - ميلان23:00 السعودية، 00:00 الإماراتMBC Actionمحمد أبو كبده
شاهد VIP

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الجونة - بترول أسيوط14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العراق - اليمن14:45 السعودية، 15:45 الإماراتالكويت الرياضيةعلي الشمري
الإمارات - عُمان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتالكأس 4قاسم الشمري
الكويت الرياضية 2طارق الملا

