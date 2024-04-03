جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 حيث نستكمل الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، والتي يلتقي فيها ليفربول أمام شيفيلد يونايتد من أجل استعادة الصدارة من جديد، كما سنتابع قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

كما نتابع مباراة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري الإسباني بين غرناطة وفالنسيا، بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من الدوري المصري، ولعشاق البرغوث الأرجنتيني موعد مع مباراة إنتر ميامي ضد مونتيري في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني ومباريات كوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس أبطال الكونكاكاف والمباريات التي داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 "04-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - شيفيلد يونايتد 21:30 السعودية، 20:30 مصر beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي تشيلسي - مانشستر يونايتد 22:15 السعودية، 21:15 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غرناطة - فالنسيا 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنبي - فاركو 23:00 السعودية، 22:00 مصر OnTime Sports 2 طارق الأدور البنك الأهلي - الداخلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر - - المصري - الاتحاد 23:00 السعودية، 22:00 مصر OnTime Sports 1 محمد سيد عفيفي

كوبا ليبرتادوريس - الجولة الأولى من دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو هوتشيباتو - إستوديانتيس دي لا بلاتا 01:00 السعودية، 00:00 مصر beIN Sports HD 2 عادل خلو أليانزا ليما - فلومينينسي 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 3 باسم الزير سان لورينزو - بالميراس 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 2 أحمد عبده

كأس أبطال الكونكاكاف - ذهاب ربع النهائي