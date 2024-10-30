جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 حيث تبدأ مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الإيطالي والمصري بالاضافة إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024؟
إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا.
وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 "31-10-2024"
دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة
GOAL
الدوري المصري - الجولة الأولى
الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة
كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي
الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 7
الدوري القطري - الجولة 9
كوبا سودا أمريكانا - نصف النهائي