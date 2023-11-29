جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 حيث تقام الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 "30-11-2023"

دوري روشن - الجولة 15

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الأهلي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الرياض - الحزم18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الاتحاد - الخليج20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرايبورج - أولمبياكوس19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
باتشكا توبولا - وست هام19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
سبارتا براج - ريال بيتيس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3
أتالانتا - سبورتنج لشبونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
شتورم جراتس - راكوف19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
أيك أثينا - برايتون19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
مكابي حيفا - رين19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
رينجرز - أريس ليماسول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
مارسيليا - أياكس أمستردام22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP
سيرفيت - روما22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
شيريف تيراسبول - سلافيا براج22:00 مصر، 23:00 السعوديةTNT Sports 10
تولوز - سانت جيلواز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
ليفربول - لاسك لينز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
مولده - قره باغ22:00 مصر، 23:00 السعوديةTV3+ Denmark
هاكن - باير ليفركوزن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 5
فياريال - باناثينايكوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أستانا - دينامو زغرب17:30 مصر، 18:30 السعوديةTOD APP
كي كلاسفيك - سلوفان براتيسلافا19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
أولمبيا ليوبليانا - ليل19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
بودو جليمت - لوجانو19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
بشيكتاش - كلوب بروج19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 8
ألكمار - زرينيسكي موستار19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 9
هلسنكي - أبردين19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
بالكالي - فيكتوريا بلزن19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
جينت - زوريا لوهانسك19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD APP
أستون فيلا - ليجيا وارسو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 English
أينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيكا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
توكاريتشاكي. -فرينكفاروزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP
فيورنتينا - جينك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
نورشيلاند - فنربخشة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 9
سبارتاك تينرافا - لودوجريتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP
بريدابليك كوبافوجور - مكابي تل أبيب22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD APP

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الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - زد16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports
طلائع الجيش - الجونة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports
فاركو - المقاولون العرب19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports

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