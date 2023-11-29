تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 حيث تقام الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 "30-11-2023"

دوري روشن - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الأهلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الرياض - الحزم 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الاتحاد - الخليج 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - أولمبياكوس 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP باتشكا توبولا - وست هام 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP سبارتا براج - ريال بيتيس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 أتالانتا - سبورتنج لشبونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP شتورم جراتس - راكوف 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP أيك أثينا - برايتون 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP مكابي حيفا - رين 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP رينجرز - أريس ليماسول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 8 مارسيليا - أياكس أمستردام 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP سيرفيت - روما 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 شيريف تيراسبول - سلافيا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية TNT Sports 10 تولوز - سانت جيلواز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليفربول - لاسك لينز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 مولده - قره باغ 22:00 مصر، 23:00 السعودية TV3+ Denmark هاكن - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 فياريال - باناثينايكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة أستانا - دينامو زغرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية TOD APP كي كلاسفيك - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP أولمبيا ليوبليانا - ليل 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP بودو جليمت - لوجانو 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP بشيكتاش - كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 8 ألكمار - زرينيسكي موستار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 9 هلسنكي - أبردين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بالكالي - فيكتوريا بلزن 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP جينت - زوريا لوهانسك 19:45 مصر، 20:45 السعودية TOD APP أستون فيلا - ليجيا وارسو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English أينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 توكاريتشاكي. -فرينكفاروزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP فيورنتينا - جينك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 نورشيلاند - فنربخشة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 9 سبارتاك تينرافا - لودوجريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP بريدابليك كوبافوجور - مكابي تل أبيب 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD APP

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الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - زد 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports فاركو - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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