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Lionel Messi Inter Miami vs DC UnitedUSA Today Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس ليبيرتادوريس 1Inter Miami CFالقنوات الناقلةالدوري الأمريكيساو باولو v تاليريسساو باولوتاليريسفلومينينسي v آليانزا ليمافلومينينسيآليانزا ليماInter Miami CF v Atlanta UnitedAtlanta United

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات الأوروبية، العالمية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 حيث نتابع نستكمل لقاءات دور الـ32 من كأس مصر، والتي يواجه فيها الإسماعيلي فريق القناة، بينما يلتقي المصري البورسعيدي بجمهورية شبين.

كما نتابع الجولة السادسة من دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس، ومواجهة فلومينينسي ضد أليانزا ليما، ولقاء ساو باولو وتاليريس، ولعُشاق الأسطورة الحية ليونيل ميسي نصيب، حيث سنتابع لقاء إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 "30-05-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري - جمهورية شبين17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
الإسماعيلي - القناة20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ساو باولو - تاليريس03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي
فلومينينسي - أليانزا ليما03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2أحمد عبده

كوبا سودا أمريكانا - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوكا جونيور - ناسيونال بوتوسي03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4باسم الزير
فورتاليزا - ترينيدينس03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8عادل خلو

الدوري الأمريكي - الأسبوع 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد02:30 مصر والسعوديةApple TV+

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