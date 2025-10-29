جدول مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإيطالي، وتنطلق مباريات جولة جديدة في دوري روشن، وكذلك مباراة هامة في الدوري المصري، وأخرى في دوري أبطال أفريقيا لحامل اللقب بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي على تطبيق "شاشا" و"ستارز بلاي" و"STC".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 "30-10-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ضمك - الفتح 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية الأهلي - الرياض 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية الخلود - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كالياري - ساسوولو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات StarzPlay - STC TV شاشا الرابعة الرياضية 2 بيزا - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات StarzPlay فيصل الهندي STC TV شاشا - الرابعة الرياضية 2 -

الدوري المصري - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البنك الأهلي - الزمالك 20:00 السعودية، 18:00 المغرب ON Sport 1 بلال علام

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ32