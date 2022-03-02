جدول مباريات اليوم الخميس 3 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، وتتواصل يوم الخميس 3 مارس 2022 الذي يحمل في جعبته العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من الدوري السعودي، حيث تنطلق الخميس 3 مارس مباريات الجولة 23 من موسم 2021-22 ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشهد الخميس إقامة مباراتين في غاية الأهمية، الأولى يحل فيها ضمك ضيفًا على الاتحاد، والثانية في "ديربي الرياض" بين النصر والهلال.

ونواصل عربيًا حيث ننتقل إلى مصر، حيث تقام مباراة واحدة فقط في الدوري المصري، حيث يحل إنبي ضيفًا على المصري في مباراة مؤجلة من الجولة 11.

وبالانتقال إلى أوروبا، وبداية من كأس الاتحاد الإنجليزي، تقام مباراة واحدة فقط، تجمع بين إيفرتون وبورام وود في الدور الخامس من المسابقة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تقام الخميس مباراة لحساب إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتجمع بين ريال بيتيس ورايو فاييكانو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 مارس 2022 "03-03-2022"

الدوري السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - ضمك 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC 5 النصر - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - إنبي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس إنجلترا - الدور الخامس

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - بورام وود 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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