جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.
ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 حيث سنتابع اليوم الأخير من مباريات المجموعات في كأس الملك سلمان، والتي ستكون الفرصة الأخيرة لبعض الفرق للتأهل إلى ربع النهائي، مثل الزمالك المصري ومواجهته أمام النصر السعودي.
كما سنتابع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، بالإضافة إلى أكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي يوفنتوس وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند في مواجهة تشيلسي.
هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 "03-08-2023"
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
كوريا الجنوبية - ألمانيا
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|المغرب - كولومبيا
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب بلوزداد - الكويت
|16:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الوحدة الإماراتي - الرجاء المغربي
|16:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الزمالك المصري - النصر السعودي
|18:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الشباب السعودي - الاتحاد المنستيري
|18:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
كأس مصر - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الأهلي - المصري البورسعيدي
|18:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
المباريات الودية التحضيرية - أندية
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|يوفنتوس - ريال مدريد
|02:30 مصر والسعودية
|AD Sports 1 HD
|تشيلسي - بروسيا دورتموند
|03:30 مصر والسعودية
|-
|أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد
|04:00 مصر والسعودية
|-
|باريس سان جيرمان - تشونبك هيونداي
|11:00 مصر والسعودية
|-
|أستون فيلا - لاتسيو
|21:30 مصر والسعودية
|-