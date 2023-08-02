جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 حيث سنتابع اليوم الأخير من مباريات المجموعات في كأس الملك سلمان، والتي ستكون الفرصة الأخيرة لبعض الفرق للتأهل إلى ربع النهائي، مثل الزمالك المصري ومواجهته أمام النصر السعودي.

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كما سنتابع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، بالإضافة إلى أكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي يوفنتوس وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند في مواجهة تشيلسي.

هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 "03-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - ألمانيا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium المغرب - كولومبيا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

كأس مصر - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - المصري البورسعيدي 18:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

المباريات الودية التحضيرية - أندية

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