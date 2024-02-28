جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوري المصري وتقام مباراة هامة في كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة دوري نجوم قطر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 "29-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوحدة - التعاون 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الرائد - الفيحاء 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD فهد العنزي النصر - الحزم 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 2 SD أنيس السحباني

الدوري المصري - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سموحة - فيوتشر 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 2 محمد الغياتي الزمالك - الداخلية 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 مؤمن حسن

دوري نجوم قطر - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الشمال - معيذر 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports - TOD الأهلي - أم صلال 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports - TOD الوكرة - المرخية 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports - TOD

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 23:30 السعودية، 22:30 مصر SSC SPORT 1 HD محمد حسين

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