جدول مباريات اليوم الخميس 28 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، أو مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتتواصل الخميس مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين جيبوتي وتونس، والثانية بين المغرب وفلسطين.

كما تختتم منافسات الجولة السابعة والعشرين من موسم 2021-22 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين الجونة والإسماعيلي، وفي المباراة الثانية يحل طلائع الجيش ضيفًا على فاركو، وفي المباراة الثالثة يلعب الزمالك المتصدر أمام فيوتشر.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 يوليو 2022 "28-07-2022"

الدوري المصري - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الإسماعيلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 فاركو - طلائع الجيش 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3 فيوتشر - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة جيبوتي - تونس 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport فلسطين - المغرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

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