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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةConference Leagueالدوري الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 "28-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيحاء - العروبة17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC HD-
الأخدود - الخلود18:05 السعودية، 17:05 مصرSSC HD-
الفتح - الرياض20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC HD-

الدوري الأوروبي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاتسيو - لودوجريتس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 6عبدالله الغامدي
ألكمار - جلطة سراي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
كاراباج - ليون19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 5منتصر الأزهري
أتلتيك بيلباو - إلفسبورج19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3سمير اليعقوبي
أندرلخت - بورتو19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4أحمد فؤاد
سلافيا براج - فنربخشه

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 4نوفل باشي
مانشستر يونايتد - بودو جليمت

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 2علي محمد علي
توتنهام - روما

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 1جواد بدة
ريال سوسييداد - أياكس

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 6محمد بركات
ميدتيلاند - أينتراخت فرانكفورت

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 3مصطفى العلوان
نيس - رينجرز

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 5حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيدنهايم - تشيلسي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي
ملادا بوليسلاف - ريال بيتيس

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 9أحمد البلوشي

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