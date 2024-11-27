جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 "28-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - العروبة 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC HD - الأخدود - الخلود 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC HD - الفتح - الرياض 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD -

الدوري الأوروبي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاتسيو - لودوجريتس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 6 عبدالله الغامدي ألكمار - جلطة سراي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي كاراباج - ليون 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 5 منتصر الأزهري أتلتيك بيلباو - إلفسبورج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 سمير اليعقوبي أندرلخت - بورتو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 أحمد فؤاد سلافيا براج - فنربخشه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي مانشستر يونايتد - بودو جليمت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي توتنهام - روما 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة ريال سوسييداد - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 محمد بركات ميدتيلاند - أينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 مصطفى العلوان نيس - رينجرز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الرابعة