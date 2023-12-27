تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث يلتقي الاتفاق والحزم، والرياض ضد ضمك.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإنجليزي تُستكمل الجولة 19 والتي يستضيف فيها آرسنال فريق وست هام، بينما يحل توتنهام ضيفاً على برايتون، كما نتابع نهائيات كأس السوبر المصري 2023، والتي يتواجه فيها الأهلي وفيوتشر على اللقب، بينما يلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 "28-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتفاق - الحزم 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبد الإله العمري الرياض - ضمك 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد فهد الدريبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برايتون - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 خالد الحدي آرسنال - وست هام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

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كأس السوبر المصري 2023

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 15:00 مصر، 16:00 السعودية أيمن الكاشف OnTime Sports 1 فيوتشر - الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية محمد الشاذلي

عامر عبد الله OnTime Sports 1

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