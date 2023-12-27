جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث يلتقي الاتفاق والحزم، والرياض ضد ضمك.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإنجليزي تُستكمل الجولة 19 والتي يستضيف فيها آرسنال فريق وست هام، بينما يحل توتنهام ضيفاً على برايتون، كما نتابع نهائيات كأس السوبر المصري 2023، والتي يتواجه فيها الأهلي وفيوتشر على اللقب، بينما يلتقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 "28-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتفاق - الحزم18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبد الإله العمري
الرياض - ضمك18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدفهد الدريبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برايتون - توتنهام21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 2خالد الحدي
آرسنال - وست هام22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

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كأس السوبر المصري 2023

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا15:00 مصر، 16:00 السعوديةأيمن الكاشفOnTime Sports 1
فيوتشر - الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد الشاذلي
عامر عبد الله		OnTime Sports 1
AD SPORTS 1

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