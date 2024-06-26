تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة ولكنها مهمة، خاصة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي يلتقي فيها منتخب المكسيك بمنتخب فنزويلا، بينما يتواجه كلً من الاكوادور وجامايكا.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي يلتقي فيها المصري البورسعيدي بالإسماعيلي، والجونة ضد فيوتشر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 "27-06-2024"

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الاكوادور - جامايكا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا فنزويلا - المكسيك 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28