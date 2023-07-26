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جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 26 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق دور المجموعات من كأس العرب للأندية الأبطال 2023

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

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جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 "27-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
السد القطري - الوداد الرياضي المغربي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الصفاقسي التونسي - الشرطة العراقي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الأهلي طرابلس - الهلال السعودي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الترجي التونسي - الاتحاد السعودي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الولايات المتحدة الأمريكية - هولندا04:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
البرتغال - فيتنام10:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
أستراليا - نيجيريا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 27824كريم بنزيما
  • 3329خاليدو كوليبالي
  • 4480روبرتو فيرمينو
  • 2703نجولو كانتي
  • 5389مارسيلو بروزوفيتش
  • 7085صفقة أخرى
50810 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النصر - إنتر ميلان13:15 مصر والسعوديةSSC Sports

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