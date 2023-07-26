جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 26 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.
هذا بجانب انطلاق دور المجموعات من كأس العرب للأندية الأبطال 2023
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 "27-07-2023"
كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|السد القطري - الوداد الرياضي المغربي
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الصفاقسي التونسي - الشرطة العراقي
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الأهلي طرابلس - الهلال السعودي
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الترجي التونسي - الاتحاد السعودي
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الولايات المتحدة الأمريكية - هولندا
|04:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|البرتغال - فيتنام
|10:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|أستراليا - نيجيريا
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
المباريات الودية التحضيرية
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|النصر - إنتر ميلان
|13:15 مصر والسعودية
|SSC Sports