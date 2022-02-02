جدول مباريات اليوم الخميس 3 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

يتجدد الموعد بين عشاق الساحرة المستديرة، والمباريات المثيرة والقوية اليوم الخميس 3 فبراير 2022، بانطلاق كأس العالم للأندية المقام في الإمارات، ومباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون، وكذلك مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

تستمر مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وفيها يلعب المنتخب المصري، أمام المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في مباراة قوية.

كما تنطلق اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2021، وفيها يلعب الجزيرة الإماراتي مع بيراي التاهيتي.

وفي كأس ملك إسبانيا تقام مباريات دور ربع النهائي بين ريال سوسييداد وريال بيتيس، كما يلعب ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو .

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 فبراير2022 "3-2-2022"

كأس الأمم الإفريقية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - الكاميرون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

كأس العالم للأندية - الدور التمهيدي

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - بيراي 20:30 الإمارات، 18:30 مصر أبوظبي الرياضية إكسترا - SSC7 HD

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي