جدول مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، والتي أبرزها لقاء روما وميتلاند وبورتو ضد نيس.

كما نتابع مباريات دوري أبطال آسيا 2، بالاضافة إلى مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر ولقاءات الجولة العاشرة من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق "TOD".

ويمكنك متابعة مباريات دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 "27-11-2025"

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - يانج بويز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 HD أحمد البلوشي روما - ميتلاند 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد عبده فاينورد - سيلتك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد بركات بورتو - نيس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عبد الله الغامدي ليل - دينامو زغرب 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5 HD أحمد فؤاد فنربخشة - فرينكفاروزي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6 HD محمد المبروكي باوك - بران 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 7 HD نوفل باشي فيكتوريا بيلزن - فرايبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 HD عامر الخوذيري لودوجوريتس - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 2 محمد فوزي نوتينجهام فورست - مالمو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD منتصر الأزهري رينجرز - سبورتينج براجا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد المبروكي ريال بيتيس - أوتراخت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد فؤاد بولونيا - سالزبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد نضال جو أهيد إيجلز - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD حسن العيدروس باناثينايكوس - شتورم جراتس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 7 HD سمير اليعقوبي جينك - بازل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD محمد السعدي سرفينا زفيردا - ستيوا بوخاريست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 HD باسم الزير

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق براتيسلافا - رايو فاييكانو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 9 HD حسن العيدروس نيقوسيا - دينامو كييف 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 1 بكر علوان كرايوفا - ماينتس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 6 مصطفى ناظم ستراسبورج - كريستال بالاس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD جواد بدة فيورنتينا - أيك أثينا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 عامر الخوذيري بريدابليك - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 2 أحمد البلوشي أبردين - نوح 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 4 نوفل باشي

كأس العالم تحت 17 سنة - تحديد البطل والمركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البرازيل - إيطاليا 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات الكأس 1 هيكل الصغير البرتغال - النمسا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 1 خالد الحدي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماكارثر - تاي بو 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد بركات راتشابوري - نام دين 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد نضال إيسترن - جامبا أوساكا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد فوزي ستيلرز - باثوم يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD أحمد عبده كونج آن هانوي - بكين 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عبد الله الغامدي تامبينس - كايا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD أحمد سوكو

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة أبها - البكيرية 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية العدالة - العلا 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات ثمانية جدة - الجندل 19:35 السعودية، 20:35 الإمارات ثمانية

كأس مصر - دور الـ 32