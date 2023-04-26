تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

قمة كبرى تنتظر عشاق الكرة السعودية حين يواجه الاتحاد نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة في واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي.

كما ستكون هناك فرصة لفيورنتينا وكريمونيزي كي يؤمّن طرف منهما الصعود لنهائي كأس إيطاليا حين يلتقيان لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وأيضًا مباريات هامة تنتظر عشاق الدوريين الإنجليزي والإسباني لعل أبرزها مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 "27-04-2023"

دوري روشن - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - أبها 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد vip العدالة - التعاون 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد vip الاتحاد - الشباب 21:30 السعودية، 20:30 مصر شاهد vip

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - فيورنتينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 فياريال - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو.- إشبيلية 22:00 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - نيوكاسل 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ساوثهامتون - بورنموث 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium توتنهام - مانشستر يونايتد 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

Shahid