جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2020

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2020 والتي كانت تعدنا بالقوة والإثارة لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

إذا كنت من عشاق كرة القدم في أي مكان في العالم، فبالتأكيد تعيش الأيام الأسوأ منذ ولادتك، فبعد أن ضرب فيروس كورونا معظم أرجاء المعمورة، قضى على أي أمل لمتابع الساحرة المستديرة في متعته التي تخرجه من أعباء الحياة.

نعيش هذه الأيام فترة التوقف الدولي الأولى في عام 2020، والتي عادةً لا تعد محببة للسواد الأعظم من الجماهير، لكنها أتت بالجديد هذه المرة وزادت الطين بلة بتوقف عجلة الكرة تمامًا.

كانت مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2020 تعدنا بالكثير، لكن الكورونا لم يترك لنا إلا الحسرة، وترك عشاق كرة القدم يعيشون على أمل عودة أيامٍ مضت كانت لياليها ممتلئة بأصوات الجماهير تهز أرجاء الملاعب، وسحرت العيون بمراوغاتٍ وأفكارٍ تكتيكية أبهرت العيون والعقول.

المزيد من الفرق

أبرز مباريات اليوم التي تأجلت كانت ودية أوروبية من العيار الثقيل، حيث كان المنتخب الألماني بطل كأس العالم 2014 يستعد لمواجهة بطل كأس العالم 2010 منتخب إسبانيا، كما كنا على موعد مع مباريات ملحق يورو 2020 الذي تأجل إلى 2021، ومباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس "26-3-2020"