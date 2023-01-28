جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023، حيث نشاهد فيها نهائي كأس السوبر السعودي بين الاتحاد الذي استطاع أن ينتصر على النصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الفيحاء الذي فجر مفاجأة قوية بتخطيه الهلال بهدف نظيف.

كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والتي أهمها بالطبع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد، ومن إسبانيا نتجه إلى إنجلترا حيث يخوض ليفربول مباراة ضد برايتون في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري المصري سيخوض الزمالك مباراة هامة وقوية أمام فيوتشر الذي يُقدم أداءً مميزاً هذا الموسم، بينما يلتقي بيراميدز بسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، بينما تم تأجيل مباراة الأهلي نظراً لمشاركتة في كأس العالم للأندية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 "29-1-2023"

كأس السوبر السعودي - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - فالنسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ليفربول 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - ساسوولو 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App يوفنتوس - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App لاتسيو - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App نابولي - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري – الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - سموحة 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 الزمالك - فيوتشر 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1 بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ستاد ريمس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2