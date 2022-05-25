جدول مباريات اليوم الخميس 26 مايو 2022 والقنوات الناقلة

رغم التراجع الملحوظ لعدد المباريات في كرة القدم الأوروبية بعد انتهاء مسابقات الدوري في كافة البلدان تقريبًا، إلا أن إثارة كرة القدم مستمرة، ويوم الخميس 26 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

وتقام الخميس 26 مايو، مباراتان مؤجلتان من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-22.

المباراة الأولى تجمع بين المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، فيما تعد المباراة الثانية بالكثير من الإثارة، حيث تجمع بين فيوتشر وبيراميدز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 مايو 2022 "26-05-2022"

الدوري المصري - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - البنك الأهلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - فيوتشر 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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