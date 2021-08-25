جدول مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والمصري والأوروبي والقنوات الناقلة..

تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.

الدوري السعودي يشهد مباريات قوية بين النصر والتعاون وكذلك الشباب والفتح.

أما الدوري المصري فيطل علينا بمباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيديي

على الصعيد الأوروبي هناك مباريات المحلق المؤهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي وأبرزها مواجهة جلطة سراي وريندرز.

كما يتم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويتم اختيار أيضًا أفضل اللاعبين في أوروبا عن الموسم الماضي.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس "26-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الشباب 18:145 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP أبها - الاتفاق 19:05 السعودية، 18:05 مصر شاهد VIP النصر - التعاون 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الأوروبي - ملحق دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة جلطة سراي - ريندرز 20:00 مصر، 21:00 السعودية غير منقولة عربيًا

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports News

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