جدول مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
آخر تحديث
Goal - Shahid
تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.
الدوري السعودي يشهد مباريات قوية بين النصر والتعاون وكذلك الشباب والفتح.
أما الدوري المصري فيطل علينا بمباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيديي
اختيارات المحررين
على الصعيد الأوروبي هناك مباريات المحلق المؤهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي وأبرزها مواجهة جلطة سراي وريندرز.
كما يتم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويتم اختيار أيضًا أفضل اللاعبين في أوروبا عن الموسم الماضي.
دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.
-
تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر على شاهد VIP .. اشترك الآن!
مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس "26-8-2021":
|الدوري السعودي - الجولة 3
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - الشباب
|18:145 السعودية، 17:45 مصر
|شاهد VIP
|أبها - الاتفاق
|19:05 السعودية، 18:05 مصر
|شاهد VIP
|النصر - التعاون
|20:45 السعودية، 19:45 مصر
|شاهد VIP
|الدوري المصري - الجولة 33
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|طلائع الجيش - المصري
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|الدوري الأوروبي - ملحق دور المجموعات
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|جلطة سراي - ريندرز
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|غير منقولة عربيًا
|دوري أبطال أوروبا
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports News
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم