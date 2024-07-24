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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

وديات الأنديةالقنوات الناقلةتشلسي v ريكسهامتشلسيريكسهامآرسنال v بورنموثآرسنالبورنموث

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 والقنوات الناقلة..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة لمتابعي الفرق الأوروبية في المباريات الودية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على مباريات ودية وبعض مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الأدواء الإقصائية الأولى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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المباريات التالية

جدول مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 "25-07-2024"

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تشيلسي - ريكسهام17:00 مصر والسعودية-
آرسنال - بورنموث17:30 مصر والسعوديةالشارقة الرياضية

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