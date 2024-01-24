جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 حيث تستمر مباريات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023، والتي من أهمها مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، ولقاء الأردن والبحرين، وعُمان ضد قيرغيزستان.

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كما نتابع مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بالاضافة إلى لقاء بورنموث وسوانزي سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 "25-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كوريا الجنوبية - ماليزيا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC عامر الخوذيري

رؤوف خليف الأردن - البحرين 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حفيظ دراجي

جعفر الصليح قيرغيزستان - عُمان 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC أحمد البلوشي

راشد الدوسري الأردن - البحرين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

حماد العنزي

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC Sport عبد الله الحربي

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - سوانزي سيتي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 أحمد عبده

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