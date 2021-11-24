جدول مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 في الدوري السعودي والمصري، والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، والذي يشهد إقامة العديد من المباريات، بداية من الدوري السعودي، والدوري المصري، وفي أوروبا تقام مباريات بطولة الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأووربي.

تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، أبرزها مواجهة بين باير ليفركوزن أمام سيلتيك، وجلطة سراي أمام مارسيليا الفرنسي.

كما يحل نادي ريال سوسييداد ضيفًا على فريق موناكو، إلى جانب مباراة لوكوموتيف موسكو ولاتسيو.

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كما تقام الخميس أيضًا مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي، وسيلتقي فيها نادي توتنهام مع نادي مورا، ونادي روما مع نادي زوريا.

أما على مستوى البطولات العربية، تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي تشهد مباراة قوية تجمع بين الأهلي وسموحة، فيما يحل الزمالك ضيفًا على سيراميكا كليوباترا.

كما تقام أيضًا الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي، وتشهد مواجهة بين الفتح وضمك، ومباراة بين الشباب والرائد.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر "25-11-2021":

الدوري الأوروبي - دور المجموعات الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باير ليفركوزن - سيلتيك19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2 English
ميتييلاند - سبورتينج براجا19:45 مصر، 20:45 السعودية

beIN Sports HD 1

النجم الأحمر - لودوجوريتس

19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 Xtra
موناكو - أيندهوفن19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
دينامو زغرب - جينك19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2
رابيد فيينا - وست هام19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3 English
جلطة سراي - مارسيليا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
لوكوموتيف موسكو - لاتسيو19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 2 HD Premium
ريال بيتيس - فرينكفاروزي

19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
جلاسكو رينجرز - سبارتا براج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 English
بروندبي - ليون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
موناكو - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD premium
أيندهوفن - شتورم جراتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
أولمبياكوس - فنربخسه22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
آينتراخت فرانفكورت - رويال أنتويرب22:00 مصر، 23:00 السعودية--
ليستر سيتي - ليجا وارسو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 English
دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
كيرات الماتي - بازل17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports HD 2
فلورا تالين - بارتيزان بلجراد17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
مورا - توتنهام19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim
سلافيا براج - فينورد 19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 3
رين - فيتيسه أرنهيم19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 4
زوريا - سسكا صوفيا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 4 
روما - زوريا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim
بودو جليمت - سسكا صوفيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 English
الدوري السعودي - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الفتح - ضمك17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC 5
الشباب - الرائد19:00 السعودية، 18:00 مصرSSC 1
الدوري المصري - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الاتحاد السكندري - فاركو15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports
الأهلي - سموحة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - الزمالك16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports

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