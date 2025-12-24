جدول مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث تبدأ الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها نيوم والنجمة، الرياض والاتفاق، الفيحاء والحزم، بالاضافة إلى مباريات الجولة 13 من دوري يلو السعودي.

ونتابع أيضاً لقاءات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية، حيث يلتقي الزمالك بفريق سموحة، بينما يواجه بيراميدز الإسماعيلي، والمصري في مواجهة حرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات البطولات السعودية عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 "25-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الحزم 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية سعد يحيى نيوم - النجمة 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية محمد حسين الرياض - الاتفاق 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية خالد المديفر

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق حرس الحدود - المصري 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 طارق الأدور الجونة - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 مؤمن حسن الزمالك - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد مصطفى عفيفي بيراميدز - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 2 عصام عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 13