جدول مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في بطولة كوبا أمريكا وكأس العرب، وما هي القنوات الناقلة؟

تتوقف متعة يورو 2020 في يوم الخميس 24 يونيو 2021، لكن هناك مباريات أخرى تعج بالإثارة والمتعة ينتظرها المشجعون.

بطولة كوبا أمريكا بها قمة في دور المجموعات عندما يلعب منتخب البرازيل مع نظيره الكولومبي، كما يلعب منتخب بوليفيا مع أوروجواي.

أما في بطولة كأس العرب، يلعب منتخب فلسطين مع نظيره جزر القمر في الأدوار التمهيدية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 يونيو"24-6-2021":

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - كولومبيا 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 5 بوليفيا - أوروجواي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

كأس العرب - التصفيات المباراة الموعد القناة الناقلة فلسطين - جزر القمر 19:00 مصر، 20:00 فلسطين beIN Sports HD، Alkass One HD

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