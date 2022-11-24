جدول مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الخامس من مونديال قطر.

وتقام يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين السابعة والثامنة.

البداية ستكون من المجموعة السابعة، حيث يفتتح اليوم الخامس من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين سويسرا والكاميرون.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، ويلعب فيها منتخب أوروجواي مباراة قوية في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية.

المباراة الثالثة، نستمر عبرها في المجموعة الثامنة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين البرتغال وغانا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الخامس في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة السابعة، وستجمع بين منتخبي البرازيل وصربيا.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 "24-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات