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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأوروبيالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة السابعة من مجموعات الدوري الأوروبي، وتستمر مباريات الدوري المصري ودوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي.

إذا كانت المباراة منقولة عبر السعودية الرياضية فيمكنك المتابعة عبر يوتيوب، وإذا كانت منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس فيمكنك المتابعة من خلال منصات كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 "23-01-2025"

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورتو - أولمبياكوس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده
فنربخشه - ليون19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
ألكمار - روما19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
مالمو - تفينتي أنشخيده19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 5أحمد فؤاد
كاراباج - ستيوا بوخارست19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD-
فيكتوريا بلزن - أندرلخت19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sport 2 EN-
هوفنهايم - توتنهام19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
أينتراخت فرانكفورت - فرينكفاروش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد فوزي
مانشستر يونايتد - رينجرز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
لاتسيو - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
باوك - سلافيا براج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7حسن العيدروس
أونيون سانت جيلواز - سبورتنج براجا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6منتصر الأزهري
لودوجريتس - ميدتيلاند22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD-
إلفسبورج - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد السعدي
داوجافا ريجا - أياكس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5سمير اليعقوبي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بتروجيت - المصري16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
مودرن سبورت - الزمالك19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

دوري يلو - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيصلي - الجبلين14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - جدة14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الزلفي17:20 مصر، 18:20 السعوديةالسعودية الرياضية

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