جدول مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
يوم جديد مثير يستعد له عشاق كرة القدم، حيث تكثر المتعة المنتظرة في مباريات يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 على كلا الصعيدين المحلي والعالمي.
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلتقي النصر مع الباطن في مباراة تصحيح المسار، بينما يلعب الأهلي مع الفيحاء وعينه على أول ثلاث نقاط هذا الموسم.
ويلتقي الاتفاق مع الطائي ثم يأتي ختام المباريات بقمة مرتقبة بين الهلال والشباب على ملعب الملك فهد الدولي.
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أوروبيًا، تتجه الأنظار جميعًا إلى ملعب رامون دي كارنزا لمتابعة مباراة برشلونة أمام مضيفه قادش، والتي ستحسم مصير رونالد كومان في تدريب النادي الكتالوني.
في الوقت نفسه يلعب سامبدوريا أمام نابولي في الدوري الإيطالي، ويسعى جوزيه مورينيو بعدها لمصالحة جماهير روما من هزيمة الأسبوع الماضي بمواجهة أودينيزي في الأولمبيكو.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر "23-9-2021":
|دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة السادسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|النصر - الباطن
|18:25 السعودية، 17:25 مصر
|شاهد VIP
|الفيحاء - الأهلي
|18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
|الطائي - الاتفاق
|18:45 السعودية، 17:45 مصر
|شاهد VIP
|الشباب - الهلال
|20:25 السعودية، 19:25 مصر
|شاهد VIP
|الدوري الإسباني - الجولة السادسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|غرناطة - ريال سوسييداد
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 2
|أوساسونا - ريال بيتيس
|19:30 مصر، 20:30السعودية
|beIN Sports HD 1
|قادش - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|سامبدوريا - نابولي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|لا يوجد
|لاتسيو - تورينو
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|يوتيوب
|روما - أودينيزي
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|يوتيوب
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