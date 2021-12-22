جدول مباريات اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحل الهدوء على كرة القدم الأوروبية بداية من يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، مع دخول موسم الأعياد، لكن رغك ذلك لا تزال هناك بطولات تقام بشكل طبيعي.

البداية ستكون من الدوري الهولندي، حيث تقام مباراتان لحساب الجولة 18 من المسابقة، أبرزهما مواجهة أيندهوفن أمام جو أهيد إيجلز.

أما في الدوري التركي، تقام أيضًا مباراتين ضمن منافسات الجولة 18، أهمهما مباراة بشكتاش ضد جوزتبه.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 "23-12-2021"

الدوري الهولندي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أيندهوفن - جو أهيد إيجلز 19:45 مصر، 20:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سبارتا روتردام - آر كي سي فالفيك 22:00 مصر، 23:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري التركي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة بني ملطية سبور - قيصري سبور 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 TR بشكتاش - جوزتبه 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 TR

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