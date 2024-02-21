Hilal 2023-2024Getty
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسياكأس الاتحاد الأوروبي 1Al Hilal v SepahanAl HilalSepahanAl Ittihad v Navbahor Namanganالدوري الإيطالي الدرجة الأولىAl IttihadNavbahor NamanganRennes v AC MilanRennesAC MilanMarseille v Shakhtar DonetskMarseilleShakhtar DonetskRoma v FeyenoordRomaFeyenoordTorino v لاتسيوTorinoلاتسيو

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 حيث نستكمل إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي يواجه فيها الهلال سباهان آصفهان، بينما يتواجه الاتحاد مع نافباخور.

كما نتابع أيضاً إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، والتي أهمها مباراة ميلان ورين، روما ضد فينورد ومارسيليا في مواجهة شاختار، وفي الدوري الإيطالي سنتابع لقاء لاتسيو وتورينو المؤجلة من الجولة 21 من السيري آ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 "22-02-2024"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتحاد - نافباخور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC 1
SSC SPORT 1 HD		حسن العيدروس
فارس عوض
الهلال - سباهان آصفهان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC
SSC SPORT		عصام الشوالي
فهد العتيبي

الدوري الأوروبي - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رين - ميلان19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN SPORTS 1محمد بركات
روما - فينورد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
سبورتنج لشبونة - يانج بويز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 6أحمد عبده
سبارتا براج - جلطة سراي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3باسم الزير
مارسيليا - شاختار22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تورينو - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarzPlay

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