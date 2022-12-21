جدول مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 والذي تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.
وعلى جانب آخر من المتعة تنتظرنا ثلاث مباريات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) حيث يحل الشباب ضيفاً على الاتحاد في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في حين يلتقي الباطن بالرائد ويتواجه الفتح ضد الطائي في ثمن نهائي البطولة.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 "22-12-2022"
كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الرائد
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|شاهد VIP
|الفتح - الطائي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|شاهد VIP
|الاتحاد - الشباب
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|شاهد VIP
كأس رابطة الأندية الإنجليزية - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - ليفربول
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN SPORTS
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Shahid
|المباراة
|الموعد
|يوفنتوس - ريجيكا
|15:00 السعودية، 16:00 السعودية
|ريجينا - إنتر ميلانو
|19:00 السعودية، 20:00 السعودية