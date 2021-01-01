جدول مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوري المصري وأهم البطولات العالمية، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الخميس 21 يناير 2021 مجموعة كبيرة من منافسات كرة القدم في الدوريات العربية والعالمية المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي ليفربول بنظيرة بيرنلي على آنفيلد، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز والعودة للمنافسة على الصدارة والحفاظ على لقبه.

وفي الدوري الإسباني تُختتم اليوم الجولة 19، حيث يستضيف فالنسيا نادي أوساسونا، بينما يحل صاحب المركز الأول أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلُا على إيبار.

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وبعد خسارته للسوبر الإسباني يخوض برشلونة اليوم لقاء في كأس الملك ضد كورنيلا في دور الـ32 من البطولة.

أما في الدوري المصري الممتاز يوجد لقاء قوي ومرتقب يجمع بين النادي الأهلي والمقاولون العرب الذي يقدم نتائج سيئة حتى الآن في هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 21 يناير والقنوات الناقلة.

فيديو: ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2021

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 يناير "21-1-2021":

كأس الملك - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة كورنيلا - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - بيرنلي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 إيبار - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - المقاولون العرب 17:00 مصر،18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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