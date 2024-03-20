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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification AFCأمم أوروباالقنوات الناقلةالسعودية v طاجيكستانالسعوديةطاجيكستانفلسطين v بنجلادشفلسطينبنجلادشUAE v اليمنUAEاليمنقطر v KuwaitقطرKuwaitبولندا v إستونيابولنداإستونياويلز v FinlandويلزFinlandGreece v كازاخستانGreeceكازاخستانالبوسنة والهرسك v أوكرانياالبوسنة والهرسكأوكرانياالبرتغال v السويدالبرتغالالسويدمباريات ودية 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات دولية هامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 حيث نتابع مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد طاجيكستان، والمواجهة العربية بين الإمارات واليمن.

وفي التصفيات المؤهلة ليورو 2024 نتابع أيضاً مباريات الملحق، حيث المنتخب الويلزي بمنتخب فنلندا، بينما يلتقي منتخبي بولندا وإستونيا، بالاضافة إلى أكثر من لقاء ودي هام مثل مباراة البرتغال والسويد، روسيا وصربيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى ملحق تصفيات اليورو والمباريات الودية الكبرى.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 داخل السعودية.

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جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 "21-03-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثالثة من دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باكستان - الأردن12:00 الإمارات، 13:00 السعوديةAlkass 1منتصر الأزهري
أستراليا - لبنان12:10 الإمارات، 13:10 السعودية--
مينامار - سوريا14:30 الإمارات، 15:30 السعودية--
عُمان - ماليزيا21:00 الإمارات، 22:00 السعوديةAlkass 5خليل البلوشي
الإمارات - اليمن21:00 الإمارات، 22:00 السعوديةالشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
فلسطين - بنجلاديش21:30 القدس، 20:30 السعودية--
قطر - الكويت21:30 الإمارات، 22:30 السعوديةAlkass 1
beIN SPORTS HD		أحمد الطيب
حسن العيدروس
العراق - الفلبين22:00 الإمارات، 23:00 السعوديةAlkass 4سمير المعيرفي
السعودية - طاجيكستان22:00 الإمارات، 23:00 السعوديةAlkass 2خالد الحدي

تصفيات يورو 2024 - مباريات الملحق

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جورجيا - لوكسمبورج20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات
اليونان - كازاخستان22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 5باسم الزير
البوسنة والهرسك - أوكرانيا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 4أحمد عبده
ويلز - فنلندا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي
بولندا - إستونيا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روسيا - صربيا20:00 السعودية، 19:00 مصر--
قبرص - لاتفيا20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 4عادل خلو
مالطا - سلوفينيا21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sports HD 9أحمد المعمري
روسيا البيضاء - الجبل الأسود21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sports HD 5محمد المبروكي
البرتغال - السويد22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 2علي محمد علي

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