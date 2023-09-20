جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وبدء البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الهلال في ضيافة ضمك، بينما يحل الفتح ضيفاً على الاتحاد.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة السادسة من دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة العروبة وهجر، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وفي البطولات الأوروبية سنكون على موعد مع مباراة ليفربول ضد لاسك، وروما وشيريف تيراسبول في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري والتي من أهمها بالطبع مباراة الزمالك وبيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 "21-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الاتفاق - الطائي 18:00 مصر والسعودية جعفر الصليح شاهد التعاون - الرائد 18:00 مصر والسعودية خالد مديفر شاهد ضمك - الهلال 18:00 مصر والسعودية فهد العتيبي شاهد الاتحاد - الفتح 21:00 مصر والسعودية رؤوف خليف شاهد الشباب - الحزم 21:00 مصر والسعودية - شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - البكيرية 18:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية العروبة - هجر 18:55 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شيريف تيراسبول - روما 19:45 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 لاسك - ليفربول 19:45 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 باير ليفركوزن - هاكن 19:45 مصر والسعودية أحمد فؤاد beIN Sports HD 5 باناثينايكوس - فياريال 19:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 3 وست هام - باتشكا توبولا 22:00 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 2 أتالانتا - راكوف 22:00 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 4 أياكس أمستردام - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فاركو - فيوتشر 16:00 مصر والسعودية - OnTime Sports 2 الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر والسعودية - OnTime Sports 2 بيراميدز - الزمالك 19:00 مصر والسعودية أيمن الكاشف

حاتم بطيشة OnTime Sports 1

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة زرينيسكي موستار - إي زد آلكمار 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 2 ليجيا وارسو - أستون فيلا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 آينتراخت فرانكفورت - أبردين 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 جينك - فيورنتينا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 7 فنربخشه - نورشيلاند 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 كلوب بروج - بشكتاش 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - تورونتو 02:30 مصر والسعودية Apple TV

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