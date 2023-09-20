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جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al HilalGetty
دوري روشن السعوديالهلالضمك v الهلالدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديضمكالإتحاد v الفتحالإتحادلاسكلينتس v ليفربولالفتحالدوري الأوروبيالعروبة v هجرليفربولالعروبةهجرلاسكلينتسدوري المؤتمر الأوروبيشريف تيراسبول v روماشريف تيراسبولبيراميدز v الزمالكروماليغيا وارسو v أستون فيلاالدوري المصري الممتازليغيا وارسوأستون فيلابيراميدزالزمالكفاركو v فيوتشرفاركوفيوتشرالاتحاد السكندري v سيراميكا كليوباتراالاتحاد السكندريسيراميكا كليوباترا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وبدء البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الهلال في ضيافة ضمك، بينما يحل الفتح ضيفاً على الاتحاد.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة السادسة من دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة العروبة وهجر، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وفي البطولات الأوروبية سنكون على موعد مع مباراة ليفربول ضد لاسك، وروما وشيريف تيراسبول في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري والتي من أهمها بالطبع مباراة الزمالك وبيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 "21-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الاتفاق - الطائي18:00 مصر والسعوديةجعفر الصليحشاهد
التعاون - الرائد18:00 مصر والسعوديةخالد مديفرشاهد
ضمك - الهلال18:00 مصر والسعوديةفهد العتيبيشاهد
الاتحاد - الفتح21:00 مصر والسعوديةرؤوف خليفشاهد
الشباب - الحزم21:00 مصر والسعودية-شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - البكيرية18:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - هجر18:55 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شيريف تيراسبول - روما19:45 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 2
لاسك - ليفربول19:45 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
باير ليفركوزن - هاكن19:45 مصر والسعوديةأحمد فؤادbeIN Sports HD 5
باناثينايكوس - فياريال19:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 3
وست هام - باتشكا توبولا22:00 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 2
أتالانتا - راكوف22:00 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 4
أياكس أمستردام - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فاركو - فيوتشر16:00 مصر والسعودية-OnTime Sports 2
الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر والسعودية-OnTime Sports 2
بيراميدز - الزمالك19:00 مصر والسعوديةأيمن الكاشف
حاتم بطيشة		OnTime Sports 1

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
زرينيسكي موستار - إي زد آلكمار19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
ليجيا وارسو - أستون فيلا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
آينتراخت فرانكفورت - أبردين19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9
جينك - فيورنتينا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7
فنربخشه - نورشيلاند19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8
كلوب بروج - بشكتاش22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - تورونتو02:30 مصر والسعوديةApple TV

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