جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديالهلال v أبهاالدوري الإنجليزي الممتازالهلالالدوري الإسباني - لا ليجاأبهاديبورتيفو ألافيس v ريال مدريدالخليج v الفيحاءالخليجالفيحاءضمك v الطائيضمكالطائيديبورتيفو ألافيسريال مدريدريال بيتيس v جيروناريال بيتيسجيروناريال مايوركا v أوساسوناريال مايوركاأوساسوناقادش v ريال سوسيدادقادشريال سوسيدادكريستال بالاس v برايتونكريستال بالاسبرايتون

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة الهلال ضد أبها، والتي يسعى فيها الزعيم للابتعاد أكثر وأكثر بالصدارة.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإسباني نستكمل الجولة 18 بأهم مباراتين في الجولة، وهي مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس ولقاء جيرونا وريال بيتيس، حيث صراع الصدارة.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي، وهي مباراة ختام الجولة الثامنة عشرة حيث يحل برايتون ضيفاً على كريستال بالاس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 "21-12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الخليج - الفيحاء18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبد الإله العمري
ضمك - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعلي الربيع
الهلال - أبها20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدعائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - برايتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2نوفل باشي

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الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قادش - ريال سوسييداد20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
ريال بيتيس - جيرونا20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات
ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
مايوركا - أوساسونا22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو

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