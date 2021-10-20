جدول مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، وذلك في بطولة الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، أبرزها ريال بيتيس ضد باير ليفركوزن، ولاتسيو في مواجهة مارسيليا، وأيندهوفن ضد موناكو.

كما سيستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت فريق أولمبياكوس، إلى جانب مباراة رابيد فيينا الذي يستضيف دينامو زغرب.

كما تقام الخميس أيضًا مباريات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، وسيلتقي فيها نادي توتنهام مع نادي فيتيسه أرنهيم، ونادي روما مع نادي بودو جليمت.

تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، ويحل فيها الأهلي ضيفًا على الطائي، كما الباطن أمام الفيحاء.

كما تنطلق أيضًا الجولة الخامسة من منافسات الدوري القطري، وفيها يحل الدحيل ضيفًا على الوكرة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر "21-10-2021":

الدوري الأوروبي - دور المجموعات الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة فنربخشه - رويال أنتويرب 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ريال بيتيس - باير ليفركوزن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 لودوجوريتس - سبورتنج براجا 18:45 مصر، 19:45 السعودية -- ميتييلاند - النجم الأحمر 18:45 مصر، 19:45 السعودية -- لاتسيو - مارسيليا 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 رابيد فيينا - دينامو زغرب 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 1 سبارتا براج - ليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English رينجرز - بروندبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أيندهوفن - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 شتورم جراتس - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آينتراخت فرانكفورت - أولمبياكوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية -- نابولي - ليجيا وارسو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - جينك 21:00 مصر، 22:00 السعودية -- لوكوموتيف موسكو - جلطة سراي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة ألاشكيرت - لاسك لينز 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 6 أنورثوسيس - فلورا تالين 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 4 فينورد - يونيون برلين 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 3 بودو/جليمت - روما 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مورا - رين 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 2 فيتيسيه أرنهيم - توتنهام 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كوبنهاجن - باوك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 7 كاراباج - كيرات ألماني 18:45 مصر، 19:45 السعودية -- بارتيزان بلجراد - جينت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD يابلونيك - ريندرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية -- كلوج - ألكمار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 سسكا صوفيا - زوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية -- سلوفان براتيسلافا - لينكولن 21:00 مصر، 22:00 السعودية -- بازل - أومونيا نيقوسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الفيحاء 16:55 السعودية، 15:55 مصر SSC الطائي - الأهلي 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC

الدوري القطري - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - الدحيل 18:30 مصر، 19:30 قطر Al KAAS

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم