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Christian Eriksen Denmark Harry Kane England(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالقنوات الناقلةالدوري الأمريكيتونس 1

تعرف على جدول-مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 ضمن الجولة الثانية، والتي تشهد مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباراة هامة في الدوري التونسي هي مباراة الصفاقسي والترجي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري التونسي، فيمكن متابعتها عبر حساب شووف.

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جدول مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 "20-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سلوفينيا - صربيا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي
الدنمارك - إنجلترا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxخليل البلوشي
إسكتلندا - إسبانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي سعيد الكعبي

الدوري التونسي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الصفاقسي - الترجي19:30 مصر والسعوديةالكأس 2هيكل الصغير

الدوري الأمريكي - الشرق

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - كولومبوس كرو02:30 مصر والسعوديةApple TV

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