تعرف على جدول-مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 ضمن الجولة الثانية، والتي تشهد مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباراة هامة في الدوري التونسي هي مباراة الصفاقسي والترجي..

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري التونسي، فيمكن متابعتها عبر حساب شووف.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 "20-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سلوفينيا - صربيا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي الدنمارك - إنجلترا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max خليل البلوشي إسكتلندا - إسبانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي سعيد الكعبي

الدوري التونسي - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الصفاقسي - الترجي 19:30 مصر والسعودية الكأس 2 هيكل الصغير

الدوري الأمريكي - الشرق