تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والتي يواجه فيها الإنتر المُتوج ببطولة الدوري في الموسم الماضي، في مواجهة أتالانتا وصيف كأس إيطاليا في النسخة السابقة، والذي بالمناسبة يحتل صدارة السيري آ في الموسم الحالي، بالاضافة إلى مباراة وحيدة في دور الـ32 من كأس مصر، تجمع بين بتروجيت والمقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 "02-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الإنتر - أتالانتا 21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 2 بلال علام SSC Extra 1 HD مشاري القرني خالد المديفر

كأس مصر - دور الـ32