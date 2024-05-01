جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 حيث نتابع لقاء تشيلسي وتوتنهام في الجولة 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى عودة مباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع مباراة هامة بين الأهلي وضمك في الأسبوع 30.

كما نتابع مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكذلك الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 "02-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الحزم - الأخدود 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD خالد المديفر شاهد SSC SPORT 1 SD عيسى الزدجالي الأهلي - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي شاهد SSC SPORT 5 HD رؤوف خليف SSC SPORT 1 SD فهد العنزي الفتح - الرياض 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC Extra 1 HD جعفر الصليح شاهد SSC Extra 1 SD علي الربيع

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - باير ليفركوزن 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 1 خالد الحدي مارسيليا - أتالانتا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 3 محمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - أولمبياكوس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 4 محمد المبروكي فيورنتينا - كلوب بروج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 5 جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - توتنهام 22:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports HD 2 علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الزمالك - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد سيد عفيفي فيوتشر - طلائع الجيش 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي

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