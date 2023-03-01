جدول مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الذي سنستمتع فيه كروياً رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الذي يعود فيها زعيم آسيا للمباريات المحلية، كما سنكون مع كلاسيكو الأرض في كوبا ديل راي.
نبدأ بالحديث عن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي وعلى وجه الخصوص الهلال المنتشي بالفوز الكبير على الدحيل بسباعية في دوري أبطال آسيا، ليعود لبطولة الدوري المحببة لمواجهة الوحدة.
كما سنكون على موعد مع أهم مباريات الأرض، حيث مواجهة بطل القرن العالمي ريال مدريد للوجه الآخر من المتعة وهو برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 "2-3-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - الطائي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|الفيحاء - أبها
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|الوحدة - الهلال
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC
كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي
اختيارات المحررين
- ليس "سوبر هيرو" وهدف من تسديدته الأولى .. ردود الفعل على أداء صلاح أمام وولفرهامبتون
- أكثر الأندية تعرضًا للأخطاء التحكيمية في دوري روشن السعودي .. موقف الهلال والنصر!
- جول بيديا | ما سعر ساعة ميسي التي ارتداها في حفل الأفضل؟
- شكرًا نيمار .. إصابة نشطت سلاح ليونيل ميسي وكيليان مبابي النووي!
- صدام جالتييه وشجار ميسي .. لحظات فقد فيها النجوم أعصابهم أمام الجماهير
طالع الجدول بالكامل من هنا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مدريد - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|SSC1 HD