جدول مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الذي سنستمتع فيه كروياً رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الذي يعود فيها زعيم آسيا للمباريات المحلية، كما سنكون مع كلاسيكو الأرض في كوبا ديل راي.

نبدأ بالحديث عن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي وعلى وجه الخصوص الهلال المنتشي بالفوز الكبير على الدحيل بسباعية في دوري أبطال آسيا، ليعود لبطولة الدوري المحببة لمواجهة الوحدة.

كما سنكون على موعد مع أهم مباريات الأرض، حيث مواجهة بطل القرن العالمي ريال مدريد للوجه الآخر من المتعة وهو برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023 "2-3-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الطائي 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC الفيحاء - أبها 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC الوحدة - الهلال 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي