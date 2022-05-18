جدول مباريات اليوم الخميس 19 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الخميس 19 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مساء الخميس 19 مايو المباراة النهائية لموسم 2021-22 من المسابقة.

ويجمع نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء، وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجهان فيها في نهائي البطولة.

وبالتوجه إلى أوروبا، تقام الخميس ثلاث مباريات مؤجلة في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل كريستال بالاس ضيفًا على إيفرتون، فيما يستضيف أستون فيلا نظيره بيرنلي، وستكون المواجهة الأبرز تلك التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" بين تشيلسي وليستر سيتي.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 19 مايو 2022 "19-05-2022"

كأس الملك - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيحاء 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 - KSA Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - كريستال بالاس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أستون فيلا - بيرنلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - ليستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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