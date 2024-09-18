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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الأمريكيدوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد دوري الأبطال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة دوري أبطال أوروبااضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2024 "19-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - القادسية18:40 السعودية ومصرSSC EXTRA 1 HD
العروبة - الفتح19:00 السعودية ومصرSSC EXTRA 2 HD
الوحدة - الخلود21:00 السعودية ومصرSSC1 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD UCL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فينورد - باير ليفركوزن19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
النجم الأحمر - بنفيكا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
أتلتيكو مدريد - لايبزيج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد البلوشي
موناكو - برشلونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي
أتالانتا - آرسنال22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
ستاد بريست - شتورم جراتس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليجانيس - أتلتيك بيلباو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5منتصر الأزهري

الدوري الأمريكي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتالانتا يونايتد - إنتر ميامي02:30 مصر والسعودية APPLE TV

طالع الجدول بالكامل من هنا

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