تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Diogo Dalot von Manchester United gegen Tottenham Hotspur.Getty
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس رابطة المحترفينConference Leagueالقنوات الناقلةكأس إيطالياالدوري المصري الممتازتوتنهام هوتسبير v مانشستر يونايتدتوتنهام هوتسبيرمانشستر يونايتدتشلسي v شامروكتشلسيشامروكإنتر v أودينيزيإنترأودينيزيالزمالك v سيراميكا كليوباتراالزمالكسيراميكا كليوباترا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 حيث نتابع لقاء هام يجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تبدأ مواجهات الجولة السادسة من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أهمها لقاء تشيلسي ضد شامروك.

وفي كأس إيطاليا نتابع مباراة الإنتر وأودينيزي في دور الـ 16، بينما يخوض الزمالك لقاء هام في الجولة الخامسة من الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية ومباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 "19-12-2024"

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توتنهام - مانشستر يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - شامروك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2عامر الخوذيري
ريال بيتيس - هلسنكي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
فيتوريا غيماريش - فيورنتينا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده
هايدنهايم - سانت جالين22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5باسم الزير
سيركل بروج - باشاك شهير22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
رابيد فيينا - كوبنهاجن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الإنتر - أودينيزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
حرس الحدود - المصري البورسعيدي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمود أبو الركب
طلائع الجيش - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1هيثم هيبة
الزمالك - سيراميكا كليوباترا20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن
هشام معمر

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان