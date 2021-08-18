جدول مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بدأت بطولات الموسم الجديد 2021-2022 في الانطلاق وعاد جمهور كرة القدم يترقبون المباريات يومًا وراء يوم.

وتقام اليوم الخميس 19 أغسطس العديد من المباريات البارزة في الدوري السعودي وكذلك الدوري المصري.

الدوري السعودي بدأ بالأمس في موسمه الجديد وسيلعب اليوم الأهلي أمام الحزم والنصر مع الفيصلي.

بينما الدوري المصري يختم موسم 2021 بمنافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على اللقب، وفي الأمتار الأخيرة من المسابقة سيلعب اليوم بيراميدز مع أسوان.

صلاح إلى برشلونة .. هل يتحقق الحلم من خلال ميسي؟

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس "19-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الأهلي 19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC النصر - الفبصلي 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - أسوان 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTIME Sports HD 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم