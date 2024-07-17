تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 حيث نتابع لقاء الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر، كما نتابع مباراة إنتر ميامي وتورنتو في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات كأس مصر، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لبطولة الدوري الأمريكي فيمكن متابعته عن طريقة تطبيق Apple+

وإن كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بالبطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 "18-07-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - بروكسي 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 24