جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب الفلسطيني وجهاً لوجه بمنتخب الإمارات، وكذلك يصطدم منتخب سوريا بنظيره الأسترالي.
أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المصري يلتقي بمنتخب غانا، وكذلك قمة كبرى بين كوت ديفوار ونيجيريا.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 "18-01-2024"
كأس أمم آسيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|سوريا - أستراليا
|14:30 السعودية، 15:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|مضر اليوسف
|الهند - أوزبكستان
|17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|عامر الخوذيري
|فلسطين - الإمارات
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
|حسن العيدروس
كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
|17:00 السعودية، 16:00 مصر
|beIN AFCON 1
|عادل خلو
|كوت ديفوار - نيجيريا
|20:00 السعودية، 19:00 مصر
|beIN AFCON 1
|محمد بركات
|مصر - غانا
|23:00 السعودية، 22:00 مصر
|beIN AFCON 1
|علي محمد علي
كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|نابولي - فيورنتنيا
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|محمد حسين
عيسى الحربين
كأس ملك إسبانيا - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|أونيونيستاس سالامنكا - برشلونة
|21:30 السعودية، 20:30 مصر
|SSC
|رؤوف خليف
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|23:30 السعودية، 22:30 مصر
|SSC
|حاتم بطيشة
فارس عوض