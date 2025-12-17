تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Abderrazak Hamdallah MoroccoGetty
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث ينتظر جماهير كرة القدم في الوطن العربي بشغف مباراة نهائي كأس العرب 2025، والتي يلتقي فيها المغرب والأردن، كما يلتقي المنتخب السعودي ضد الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.

وفي كأس السوبر الإيطالي نتابع مواجهة نارية بين نابولي وميلان في نصف النهائي، بالاضافة إلى منافسات كأس ملك إسبانيا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025 ومواجهات دوري المؤتمر الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد".

كما يمكنك متابعة لقاءات كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 "18-12-2025"

كأس العرب - النهائي / تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السعودية - الإمارات14:00 السعودية، 15:00 الإماراتbeIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس 1خالد الحدي
MBC MASR 2أحمد النفيسة
MBC Action
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1عبد الحميد الجسمي
stc tv
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الكويت الرياضيةطارق الملا
شاشاعلي دراج
عمان الرياضيةمحمد موسى
الأردن - المغرب19:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس 1خليل البلوشي
الكأس 3سمير المعيرفي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
دبي الرياضية 2محمد البدواوي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
عمان الرياضيةسالم السالمي
MBC 1عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
MBC MASR 2مدحت شلبي
شاهد VIP
شاشافهد العتيبي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - بالوسيور23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1جواد بدة
لوزان - فيورنتينا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد بركات
رايو فاييكانو - دريتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد المبروكي
إي زد آلكمار - بياليستوك23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد البلوشي
سبارتا براج - أبردين23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
ستراسبورج - بريدابليك23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6-
ماينتس - سامسون سبور23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 7عبد الله الغامدي
شاختار - رييكا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8حسن العيدروس
دينامو كييف - نوح23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9عامر الخوذيري
براتيسلافا - هاكن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1باسم الزير
ليجيا وارسو - لينكولن ريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 2محمد نضال
شامروك - هامرون سبارتانز23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 3أحمد فؤاد

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - ميلان22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أورينسي - أتلتيك بيلباو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدمحمد الخامسي
ريال مورسيا - ريال بيتيس21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدأنيس السحباني
بورجوس - خيتافي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدعائد العصيمي

كأس الرابطة المصرية - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمود أبو الركب

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0