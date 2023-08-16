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جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الخليج، وضمك في مواجهة الرياض.

بالإضافة إلى مباريات ضمن تصفيات الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أهما مباراة جينك ضد أولمبياكوس، كما سنتابع أيضا تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي من ضمنها مباراة كا أكوريري ضد كلوب بروج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 "17-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ضمك - الرياض18:00 مصر والسعوديةمحمد الخماسيشاهد
الخليج - الأهلي21:00 مصر والسعوديةراشد الدوسريشاهد

الدوري الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باتي بوريسوف - شيريف تيراسبول21:00 مصر والسعودية-
جينك - أولمبياكوس21:00 مصر والسعودية-

دوري المؤتمرات الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
دينامو كييف - أريس سالونيكا20:00 مصر والسعودية-
كا أكوريري - كلوب بروج22:00 مصر والسعودية-

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 75095كريم بنزيما
  • 7564خاليدو كوليبالي
  • 11947روبرتو فيرمينو
  • 5870نجولو كانتي
  • 13748مارسيلو بروزوفيتش
  • 25883صفقة أخرى
140107 الأصوات