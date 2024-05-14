جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو "16-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الطائي - الفتح 18:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD خالد المديفر الوحدة - الرائد 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى الخليج - الاتحاد 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عبدالله الحربي

الدوري الإسباني -الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاس بالماس - ريال بيتيس 20:30 السعودية ومصر beIN SPORTS 3 عادل خلو ألميريا - برشلونة 22:30 السعودية ومصر beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي ريال سوسييداد - فالنسيا 23:00 السعودية ومصر beIN SPORTS 3 سمير اليعقوبي

الدوري الأمريكي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أورلاندو سيتي - إنتر ميامي 02:30 السعودية ومصر APPLE TV

الدوري المصري - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق البنك الأخلي - المصري 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس 1 محمد الكواليني إنبي - فيوتشر 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس 1 محمد عفيفي

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