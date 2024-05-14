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مباريات اليوم 7 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازالدوري الأمريكيالدوري الأسباني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو "16-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الطائي - الفتح18:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDخالد المديفر
الوحدة - الرائد21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى
الخليج - الاتحاد21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDعبدالله الحربي

الدوري الإسباني -الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاس بالماس - ريال بيتيس20:30 السعودية ومصرbeIN SPORTS 3عادل خلو
ألميريا - برشلونة22:30 السعودية ومصرbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي
ريال سوسييداد - فالنسيا23:00 السعودية ومصرbeIN SPORTS 3سمير اليعقوبي

الدوري الأمريكي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أورلاندو سيتي - إنتر ميامي02:30 السعودية ومصرAPPLE TV

الدوري المصري - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق

البنك الأخلي - المصري

19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس 1محمد الكواليني
إنبي - فيوتشر19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس 1محمد عفيفي

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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